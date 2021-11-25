Рубцовск: В краевой бюджет на 2022 год дополнительно добавят десять миллиардов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: andreykhovratov.com

Расходы бюджета Алтайского края на 2022 год дополнительно увеличатся более чем на десять миллиардов рублей, сообщает Алтапресс со ссылкой на пресс-службу регионального парламента. Общий объем доходов на 2022 год прогнозируется в сумме 140 млрд 954 млн рублей (первое чтение – 134,2 млрд рублей). Собственные доходы краевого бюджета планируются в сумме 68,1 млрд рублей, безвозмездные поступления 2022 года прогнозируются в сумме 72,8 млрд рублей. Также ко второму чтению проекта общий объем расходов краевого бюджета определен в сумме 151 млрд 294 млн рублей (в первом чтении — 141 млрд).

Увеличение доходной и расходной частей стало возможным благодаря дополнительному распределению межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, безвозмездным поступлениям (в том числе – средства инфраструктурного кредита). Кроме того, на 266 млн возросли собственные доходы краевого бюджета.

Отметим, что в проекте бюджета заложено увеличение зарплаты бюджетников с 1 января 2022 года почти на 16%. При этом будет учитываться новый размер минимального размера оплаты труда. Также, ко второму чтению проекта бюджета запланирована дополнительная индексация на 4% ряда соцвыплат (ветеранам труда Алтайского края и труженикам тыла, на материнский капитал, детские пособия и др.). Помимо этого дополнительно увеличат финансовую помощь органам местного самоуправления, вырастут субсидии муниципалитетам для участия в программах переселения из ветхого и аварийного жилья и т.д.

Окончательное решение примут депутаты Законодательного собрания на сессии 26 ноября. Всего же в ходе работы над проектом бюджета во втором чтении профильный комитет рассмотрел 131 поправку и предложение. Большая их часть учтена в документе.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru