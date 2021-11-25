Рубцовск: Рубцовчанки не доехали до места назначения и потеряли все деньги | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Две жительницы Рубцовска стали жертвами мошенников, пытаясь найти попутчиков на популярном сервисе. Под предлогом бронирования поездки они лишились всех денег.

По информации полиции, женщины искали попутчиков, чтобы уехать в Новосибирск на автомобиле. Водителя нашли через сервис “BlaBlaCar” и забронировали места. Однако, с них запросили предоплату. Следуя инструкциям, рубцовчанки перешли по ссылке в приложение “WhatsApp” и ввели данные своих банковских карт, после чего со счетов были списаны все имеющиеся на них денежные средства.

Сотрудники МО МВД России “Рубцовский” предупреждают горожан о мошенниках и напоминают основные правила, как сохранить свои деньги:

как правило, водители принимают оплату после завершения поездки, или когда вы уже находитесь в автомобиле. Запрос предоплаты – повод насторожиться;

оплачивайте услуги онлайн только на тех ресурсах, которым вы доверяете. Если от вас хотят оплаты через конкретный сервис, не переходите по ссылкам в сообщениях, а введите адрес сайта в браузере вручную;

если вы стали жертвой мошенника на сайте, нужно написать администрации сервиса и оставить жалобу в профиле водителя. Таким образом, вы поможете модераторам вычислить и заблокировать мошенника.

“BlaBlaCar” и подобные проверенные сервисы всегда предупреждают пользователей, что передавать деньги нужно только лично во время поездки. Сервис запрещает просить предоплату и крайне не рекомендует переводить деньги вперед”, – добавляют в ведомстве.

rubtsovskmv.ru