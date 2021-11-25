ГОРНЯК22 26.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчанки не доехали до места назначения и потеряли все деньги | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago

Фото: www.amic.ru

Две жительницы Рубцовска стали жертвами мошенников, пытаясь найти попутчиков на популярном сервисе. Под предлогом бронирования поездки они лишились всех денег.

По информации полиции, женщины искали попутчиков, чтобы уехать в Новосибирск на автомобиле. Водителя нашли через сервис “BlaBlaCar” и забронировали места. Однако, с них запросили предоплату. Следуя инструкциям, рубцовчанки перешли по ссылке в приложение “WhatsApp” и ввели данные своих банковских карт, после чего со счетов были списаны все имеющиеся на них денежные средства.

Сотрудники МО МВД России “Рубцовский” предупреждают горожан о мошенниках и напоминают основные правила, как сохранить свои деньги:

  • как правило, водители принимают оплату после завершения поездки, или когда вы уже находитесь в автомобиле. Запрос предоплаты – повод насторожиться;
  • оплачивайте услуги онлайн только на тех ресурсах, которым вы доверяете. Если от вас хотят оплаты через конкретный сервис, не переходите по ссылкам в сообщениях, а введите адрес сайта в браузере вручную;
  • если вы стали жертвой мошенника на сайте, нужно написать администрации сервиса и оставить жалобу в профиле водителя. Таким образом, вы поможете модераторам вычислить и заблокировать мошенника.

“BlaBlaCar” и подобные проверенные сервисы всегда предупреждают пользователей, что передавать деньги нужно только лично во время поездки. Сервис запрещает просить предоплату и крайне не рекомендует переводить деньги вперед”, – добавляют в ведомстве.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: «Парковочные войны. Финал»: суд вынес приговор рубцовчанину | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: «Парковочные войны. Финал»: суд вынес приговор рубцовчанину | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago
Фото из открытых источников/Интернет Рубцовский городской суд вынес приговор местному жителю, устроившему поножовщину из-за парковочного места. Напомним предысторию инцидента. Двое...
Рубцовск: В рубцовской колонии выбрали «Лучшего по профессии» среди осужденных-швей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В рубцовской колонии выбрали «Лучшего по профессии» среди осужденных-швей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago
Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю В исправительной колонии №9 прошел конкурс профессионального мастерства среди осужденных “Лучший по профессии”....
Рубцовск: «Парковочные войны. Финал»: суд вынес приговор рубцовчанину | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: «Парковочные войны. Финал»: суд вынес приговор рубцовчанину | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago
Фото из открытых источников/Интернет Рубцовский городской суд вынес приговор местному жителю, устроившему поножовщину из-за парковочного места. Напомним предысторию инцидента. Двое...
Рубцовск: В рубцовской колонии выбрали «Лучшего по профессии» среди осужденных-швей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В рубцовской колонии выбрали «Лучшего по профессии» среди осужденных-швей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago
Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю В исправительной колонии №9 прошел конкурс профессионального мастерства среди осужденных “Лучший по профессии”....
Рубцовск: В Алтайском крае запустили интерактивную карту скотобоен | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае запустили интерактивную карту скотобоен | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago
Фото phonoteka.org В Алтайском крае создали интерактивную карту, на которой указаны все специализированные скотобойни региона. Автором идеи и её реализации...
Рубцовск: Рубцовчан приглашают присоединиться к Всероссийскому флешмобу «Поблагодари маму!» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчан приглашают присоединиться к Всероссийскому флешмобу «Поблагодари маму!» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago
Фото: fap.ru В преддверии международного Дня матери Фонд Андрея Первозванного совместно с певицей Дианой Гурцкая запускает семейный флешмоб “Поблагодари маму!”....

Читать по теме:

ВТОПЕ: