Рубцовск: В Рубцовске официально завершен сезон ремонта дорог-2021 | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото Максима Добровольского/Местное время

В Рубцовске официально завершен сезон ремонта дорог-2021. За текущий год подрядчику, Юго-Западному ДСУ, удалось сделать огромный объем работ. Пожалуй, на протяжении последних двадцати лет рубцовские дороги не видели столь беспрецедентного ремонта.

Положительные сдвиги произошли благодаря продуктивному диалогу муниципальных и краевых властей – после грамотно проведенной подготовительной работы Рубцовск получил из бюджета Алтайского края около 300 миллионов рублей на ремонт городских артерий.

Список и протяженность дорог, подвергшихся восстановлению, внушителен. За летний строительный сезон дорожники полностью завершили ремонт трех улиц. Это улица Блынского, переулок Гражданский и проспект Рубцовский, на которых был проведен полный комплекс работ по ремонту и благоустройству. Он включил в себя укладку дорожного покрытия двумя слоями асфальта, установку бордюрного камня, обустройство тротуаров, парковок, остановок общественного транспорта, дорожных знаков и пешеходных переходов.

На улицах Краснознаменской и Дзержинского уложен первый слой асфальтобетона, часть тротуаров заасфальтирована, сделано все сопутствующее благоустройство: установлены бордюры, подготовлены основания для парковок, сделаны съезды и примыкания, установлены дорожные знаки. Так как деньги на ремонт были выделены в конце сезона, а укладка асфальта в дорожное полотно требует определенных температурных режимов, принято решение об устройстве второго слоя асфальта и асфальтировании тротуаров весной следующего года, как только позволят погодные условия, тем более конкурсные процедуры проводить будет не нужно.

То же самое ожидает улицу Тракторную – в этом сезоне было решено уложить первый слой асфальта до примыкания с трассой А-322 «Рубцовск – Барнаул», а обустройство второго слоя будет произведено в 2022 году.

В связи с беспрецедентной суммой выделенных средств Алтайавтодор и Министерство транспорта Алтайского края проводили дополнительные проверки, которые показали высокое качество работ. Но самокритичность дорожников имеет место быть и поэтому они находятся в постоянном диалоге с общественностью города и видят ряд моментов, которые стоит исправить в период гарантийного срока действия контракта, составляющего четыре года.

Основная задача, которая ставилась перед дорожниками, – обеспечить проезд личного и общественного транспорта, и с этой задачей Юго-Западное ДСУ справилось. Сегодня можно быстро и комфортно добраться с Черемушек в западную часть города и обратно по улице Тракторной, рубцовчане смогут объехать загруженный центр по отремонтированным улицам, а у жителей Краснознаменской, наконец, появится общественный транспорт.

Напомним, в сентябре, во время визита в Рубцовск, губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение ежегодно выделять городу на ремонт улично-дорожной сети по 200 миллионов рублей. Такой объем средств позволит привести в порядок значительную часть дорог.

rubtsovskmv.ru