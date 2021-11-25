Рубцовск: В России появится центр по работе с трудными подростками | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В России планируется создать единый центр поддержки подростков с деструктивными и суицидальными наклонностями. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, сообщает ТАСС.

“Один из проектов, которые я буду реализовывать в статусе уполномоченного, – создание единого центра по работе с подростками с деструктивными и суицидальными проявлениями”, – сказала Львова-Белова.

Омбудсмен отметила, что необходимо будет провести работу по изменению законодательной базы. Это нужно для того, чтобы центры могли создавать в других регионах в виде государственных и некоммерческих организаций. Таким образом, обратиться за помощью смогут как подростки, так и их родители.

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