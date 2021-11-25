Рубцовск: Двое рубцовчан пойдут под суд за избиение и пытки | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Двух рубцовчан будут судить за покушение на убийство, совершённое по предварительному сговору. Как часто случается, причина была весьма банальна – деньги.

По информации следствия, ночью 20 ноября этого года два друга пришли в гости к своему общему знакомому. Но пришли отнюдь не с дружественным визитом. Накануне все трое вместе выпивали, а затем двое из них обнаружили пропажу денег. И, конечно, пошли возвращать пропажу.

Но 41-летний потерпевший начал всё отрицать, тогда его избили и решили пытать. Привязали оголённые провода к пальцам рук и пустили ток, а затем начали прижигать тело и ноги раскалённым утюгом. К счастью, мужчине удалось сбежать и обратиться в полицию.

“Сейчас предъявлено обвинение жителям города Рубцовска 31-го и 29-ти лет в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)”, – сообщает пресс-служба следственного отдела по городу Рубцовск СУ СК РФ по Алтайскому краю.

В настоящее время обвиняемые заключены под стражу. Расследование продолжается.

rubtsovskmv.ru