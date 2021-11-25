Рубцовск: Алтайский край и Рубцовск накроет шторм: погода на 25 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 25 ноября, действует штормовое предупреждение, объявленное из-за сильного ветра и мокрого снега. А теперь подробнее.

В Алтайском крае сегодня будет снег, мокрый снег, местами сильный, по югу края с дождём, (налипание мокрого снега), гололёдные явления, метели. Ветер юго-западный ночью 5-10м/с, местами порывы 15- 20м/с, днём 12-17 м/с, местами порывы 18-23м/с, по южным и восточным районам местами 25-27м/с. Температура ночью –5…–10, по югу до 0°С, днем –3…+2°С, по югу +3…+8°С.

В Рубцовске облачно.Ожидаются осадки в виде мокрого снега, днём снег с дождём, сильные гололёдные явления. Температура в течение дня будет колебаться от –3 до +4°С. Ветер южный 9-15 м/с, с порывами до 18-22 м/с.

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