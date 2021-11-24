ГОРНЯК22 25.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске пройдёт «колёсный» рейд | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
22 часа Ago

Фото: gorodlip.ru

С 22 ноября по 5 декабря в Рубцовске проходит профилактическое мероприятие от ГИБДД. В ходе рейдов будут проверять на автомобилях колёса и шины. Особое внимание уделят водителям автобусов.

Будет проводиться проверка соблюдения водителями транспортных средств требований раздела 5 “Колеса и шины” Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств”, – поясняют в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”.

Что относится к этим требованиям? Прежде всего инспекторы будут смотреть на повреждения шин и их износ, а также на крепежные элементы колес. Ещё обратят внимание на размер колес и дисков (они должны быть такими, как рекомендует завод-изготовитель автомобиля). Кроме этого будут проверять установку на одну ось шин различной модели и с различным рисунком протектора.

Также в ходе мероприятия будут проверены транспортные средства на внесение изменений в конструкцию автомобиля без разрешения ГИБДД МВД РФ.

rubtsovskmv.ru

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