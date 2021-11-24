Рубцовск: Рубцовские борцы взяли 8 медалей на турнире памяти | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: молодой43.рф

С 19 по 21 ноября в спортивном клубе “Торпедо” состоялись XXIII краевые соревнования по греко-римской борьбе. Мероприятие было посвящено памяти Виктора Бочевара – первого мастера спорта СССР по греко-римской борьбе в Рубцовске.

В соревнованиях участвовали более ста спортсменов 2007-2008 года рождения из двенадцати команд. География участников была обширна: Новосибирск, Барнаул, Рубцовск, Новоалтайск, Бийск, Камень-на-Оби, Алейск, ЗАТО “Сибирский”, Топчиха и Семей (Республика Казахстан).

По итогам трёхдневных состязаний воспитанники отделения греко-римской борьбы из рубцовской СШ №2 завоевали 8 медалей:

1 место – Павел Цховребов;

2 место – Константин Приль, Кирилл Зигфрид;

3 место – Шариф Рабиев, Артём Рябцев, Ярослав Виноградов, Михаил Попов, Виталий Сидоров.

rubtsovskmv.ru