ГОРНЯК22 25.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовские борцы взяли 8 медалей на турнире памяти | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
22 часа Ago

Фото: молодой43.рф

С 19 по 21 ноября в спортивном клубе “Торпедо” состоялись XXIII краевые соревнования по греко-римской борьбе. Мероприятие было посвящено памяти Виктора Бочевара – первого мастера спорта СССР по греко-римской борьбе в Рубцовске.

В соревнованиях участвовали более ста спортсменов 2007-2008 года рождения из двенадцати команд. География участников была обширна: Новосибирск, Барнаул, Рубцовск, Новоалтайск, Бийск, Камень-на-Оби, Алейск, ЗАТО “Сибирский”, Топчиха и  Семей (Республика Казахстан).

По итогам трёхдневных состязаний воспитанники отделения греко-римской борьбы из рубцовской СШ №2 завоевали 8 медалей:

  • 1 место – Павел Цховребов;
  • 2 место – Константин Приль, Кирилл Зигфрид;
  • 3 место – Шариф Рабиев, Артём Рябцев, Ярослав Виноградов, Михаил Попов, Виталий Сидоров.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Рубцовские борцы взяли 8 медалей на турнире памяти | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовские борцы взяли 8 медалей на турнире памяти | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
22 часа Ago
Фото: молодой43.рф С 19 по 21 ноября в спортивном клубе “Торпедо” состоялись XXIII краевые соревнования по греко-римской борьбе. Мероприятие было...
Рубцовск: С оркестром: В Рубцовске стартовало первенство краевой детской хоккейной лиги | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: С оркестром: В Рубцовске стартовало первенство краевой детской хоккейной лиги | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
22 часа Ago
Фото: 22.rosguard.gov.ru В выходные в Рубцовске дан старт первенству детской хоккейной лиги Алтайского края среди спортсменов 2013-2014 годов рождения. В...
Рубцовск: С оркестром: В Рубцовске стартовало первенство краевой детской хоккейной лиги | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: С оркестром: В Рубцовске стартовало первенство краевой детской хоккейной лиги | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
22 часа Ago
Фото: 22.rosguard.gov.ru В выходные в Рубцовске дан старт первенству детской хоккейной лиги Алтайского края среди спортсменов 2013-2014 годов рождения. В...
Рубцовск: Жители региона с 1 января смогут обращаться в любой ЗАГС | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Жители региона с 1 января смогут обращаться в любой ЗАГС | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
22 часа Ago
Фото: fottograff.ru Начиная со следующего года, жители Алтайского края смогут обратиться в любой орган ЗАГС для регистрации рождения, смерти, расторжения...

Читать по теме:

ВТОПЕ: