Рубцовск: С оркестром: В Рубцовске стартовало первенство краевой детской хоккейной лиги | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: 22.rosguard.gov.ru

В выходные в Рубцовске дан старт первенству детской хоккейной лиги Алтайского края среди спортсменов 2013-2014 годов рождения. В состязаниях примут участие 10 команд из Рубцовска, Бийска и краевой столицы. Первые 18 игр пройдут на льду «Гимаев Арены». Главными фаворитами соревнований традиционно считается команда «Алтай», но команда рубцовских хоккеистов находится также в отличной форме, так что все шансы на победу есть.

Музыканты военной части 6720 рубцовского полка Росгвардии приняли участие в церемонии открытия турнира. Духовой оркестр сыграл перед матчем детской хоккейной лиги между местной командой «Спарта» и барнаульской «Спортивная школа имени Алексея Черепанова – хоккей».

Отметим, что военный оркестр в/ч 6720 регулярно принимает участие в различных городских мероприятиях, вот и спортивный турнир не обошел стороной наших музыкантов-росгвардейцев. По словам организаторов, живая музыка духовых инструментов придали мероприятию атмосферу торжественности, а юным хоккеистам правильный настрой на игру. И победа не заставила себя долго ждать – юные рубцовские хоккеисты всухую обыграли соперников, встреча завершилась со счетом 2:0, что позволило рубцовской команде сохранить за собой первое место в турнирной таблице.

rubtsovskmv.ru