Рубцовск: В Рубцовске пройдёт «колёсный» рейд | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С 22 ноября по 5 декабря в Рубцовске проходит профилактическое мероприятие от ГИБДД. В ходе рейдов будут проверять на автомобилях колёса и шины. Особое внимание уделят водителям автобусов.

Будет проводиться проверка соблюдения водителями транспортных средств требований раздела 5 “Колеса и шины” Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств”, – поясняют в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”.

Что относится к этим требованиям? Прежде всего инспекторы будут смотреть на повреждения шин и их износ, а также на крепежные элементы колес. Ещё обратят внимание на размер колес и дисков (они должны быть такими, как рекомендует завод-изготовитель автомобиля). Кроме этого будут проверять установку на одну ось шин различной модели и с различным рисунком протектора.

Также в ходе мероприятия будут проверены транспортные средства на внесение изменений в конструкцию автомобиля без разрешения ГИБДД МВД РФ.

rubtsovskmv.ru