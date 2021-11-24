ГОРНЯК22 25.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Жители региона с 1 января смогут обращаться в любой ЗАГС | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
22 часа Ago

Фото: fottograff.ru

Начиная со следующего года, жители Алтайского края смогут обратиться в любой орган ЗАГС для регистрации рождения, смерти, расторжения брака, усыновления, перемены имени независимо от того, где он находится. Так как с 1 января 2022 года вступает в силу федеральный закон, предусматривающий внедрение экстерриториального принципа предоставления государственных услуг органами ЗАГС. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Также в сообщении отмечается, что в любом ЗАГСе можно будет получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, восстановить и аннулировать такие записи.

Ожидается, что нововведения существенно сократят временные и материальные издержки граждан. Смогут повысить качество и доступность оказания государственных услуг.

«Внедрение Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) и использование портала госуслуг значительно оптимизировали процедуры предоставления государственной услуги. Теперь ее получение исключает необходимость привязки органа ЗАГС к административному району или муниципальному образованию», – пишет пресс-служба региона.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru

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