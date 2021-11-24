Рубцовск: На работу через интернет: в России узаконили электронный трудовой договор | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий заключать трудовой договор удаленно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

По задумке авторов нововведения, электронный трудовой договор поможет тем людям, кто ищет удалённую работу в других регионах. Кроме того, соискателю не нужно будет посещать кадровую службу, что позволит оформить свои трудовые отношения более оперативно.

“Работники смогут без посещения кадровой службы подписывать документы, связанные с их работой, поданные ими или предназначенные для них, электронной подписью, иметь быстрый доступ к необходимым документам. Закон позволит работникам оперативно получить государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя, необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему”, – говорилось в сопроводительных материалах.

Однако, работодатель должен уведомить сотрудника о переходе на электронный кадровый документооборот, а тот вправе согласиться или отказаться. Каждая организация сама принимает решение как ей вести свою документацию – в электронном или традиционном виде.

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