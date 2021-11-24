Рубцовск: В Рубцовске отметят День матери | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: v-pravda.ru

Традиционно День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Это событие не обходится без концертов, выставок и других торжеств. Специалисты учреждений культуры Рубцовска подготовили праздничную программу мероприятий.

С 22 по 27 ноября Дворец культуры “Тракторостроитель” проводит фото-марафон “Улыбка мамы – счастья добрый вестник”. Рубцовчанам предлагают отправить прислать на почту самую лучшую и теплую фотографию с мамой. Все участники марафона будут отмечены дипломами участника и победителя конкурса.

С 22 по 30 ноября в ДЮДК “Черемушки” пройдет фотовыставка ко Дню матери “Мамы все одинаковы!”. В этот же день в модельной библиотеке “Контакт” состоится выставка “Мамина книжная полка”.

С 23 по 27 ноября (10:00 – 17:00) библиотека №8 устраивает акцию “Напиши о маме добрые слова…”.

Выставку творческих работ читающих семей приглашает посетить библиотека семейного чтения “Лад”. Мероприятие состоится 24 ноября в 10:00.

25 ноября в 15:00 и 26 ноября в 12:00 в Детских музыкальных школах №3 и №2 состоятся концертные программы, приуроченные ко Дню матери.

27 ноября в 15 часов в ДК “Тракторостроитель” пройдет концерт “Сердце нежное твое”.

28 ноября в 12 часов рубцовчан приглашают на семейную встречу в клубе “Уют-компания” “И я пою оду маме” (Библиотека семейного чтения “Лад”), на праздник в клубе “Цветные фантазии” в Библиотеке для детей и юношества (14:00), а также на праздничный концерт в ДК “Алтайсельмаш” (14:00).

29 ноября в 13 часов – литературно-музыкальное кафе “Сколько счастья в слове мама”. Место проведения: Спецбиблиотека для незрячих и слабовидящих.

rubtsovskmv.ru