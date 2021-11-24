Рубцовск: В России к Новому году подорожают сладости | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С 1 декабря цены на конфеты, шоколад и другие кондитерские изделия вырастут на 20%. Об этом сообщают “Известия” со ссылкой на торговую сеть “Верный”.

Повышение стоимости продукции производители объясняют увеличением цен на сырье, ингредиенты и упаковку.

“Мы ежегодно получаем подобные письма в период повышенного спроса на сладости – перед Новым годом. Это говорит о том, что поставщики не упускают возможности воспользоваться кратковременной конъюнктурой рынка”, – отметили в сети магазинов “Верный”.

О росте цен на кондитерские изделия уже сообщили такие бренды, как “Красный Октябрь”, “Бабаевский” и “Коркунов”.

Минсельхоз также прокомментировал ситуацию и подчеркнул, что кондитеры сейчас работают в условиях значительного роста издержек. В ведомстве отметили, что подорожание сладостей затрагивает только отдельные компании.

rubtsovskmv.ru