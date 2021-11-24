Рубцовск: В Алтайском крае начали выдавать жилищные сертификаты для детей-сирот | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото cheltv.ru Жилищные сертификаты на приобретение квартир начали выдавать детям-сиротам в Алтайском крае. Первые десять сертификатов уже выданы в Региональном жилищном управлении. Удостоверенная документов выплата составила 1 миллион 400 тысяч рублей, сообщает официальный сайт правительства региона.

“Сертификат можно использовать для приобретения жилого помещения на территории Алтайского края по договору купли-продажи на первичном или вторичном рынке жилья, в том числе частного дома, включая земельный участок, на котором он расположен. К выплате также можно добавить дополнительные собственные или заемные средства и материнский капитал”, – добавили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Прибегнуть к такой мере пришлось из-за недостатка на рынке жилья, соответствующего требованиям законодательства. Между тем, на сегодняшний день в Алтайском крае в очереди на жильё стоит более 6 000 человек.

По словам первого замначальника Регионального жилищного управления Алексея Медведева, в ведомство уже поступило 58 заявлений на предоставление выплаты. Жилищный сертификат могут получить дети-сироты, достигшие 23-летнего возраста и имеющие удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни. Для этого нужно заполнить бланк заявления, приложить к нему заверенную копию паспорта и отправить его по почте.

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