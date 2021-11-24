Рубцовск: «Можно смело умножать на два, а то и на три»: председатель комитета АКЗС выразил мнение о ковидной статистике | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: le22.ru

Председатель комитета по здравоохранению Алтайского краевого Законодательного Собрания, бывший замглавы регионального Минздрава и заслуженный врач РФ Владимир Лещенко дал оценку ситуации с коронавирусной инфекцией, разворачивающейся в Алтайском крае.

По его мнению, реальное положение дел с ковидной статистикой намного хуже, чем официальные цифры ежедневного прироста. Кроме того, Владимир Лещенко, как врач высшей категории и кандидат медицинских наук, заявил, что жителям региона еще очень далеко до достижения коллективного иммунитета и такими темпами ситуация вскоре может зайти в тупик. Его слова приводит пресс-служба Заксобрания.

– Ситуация очень тяжелая. Сегодня, по статистике, ежедневно выявляется более 500 человек по всему региону, но понятно, что эти цифры не абсолютные, их можно смело умножать на два, а то и на три, чтобы получить реальную картину. Медицинский персонал работает на пределе. Необходимые кадры из практического здравоохранения переброшены на передовую, на борьбу с ковидом. Кадровые потери на сегодняшний день просто колоссальные. К сожалению, мы теряем специалистов и в прямом, и в переносном смысле. Десятки коллег умерли из-за коронавируса, другие, просто не выдерживая нагрузки, уходят из профессии. К работе привлекли студентов и ординаторов, но в сегодняшней ситуации сохранить плановую медицинскую помощь на прежнем уровне невозможно. Если в первую волну в некоторых регионах «укреплялись» специалистами из других территорий, где ситуация была более спокойная, то сейчас такое невозможно. Медики везде перегружены, – дал оценку ситуации Владимир Лещенко.

Председатель комитета по здравоохранению рассказал о своем видении дисциплины местных жителей в отношении ограничительных мер и периода нерабочих дней, объявленных президентом.

– Каникулы предполагали максимальное ограничение контактов, но, к сожалению, многие использовали их как лишний повод встретиться с друзьями, родственниками, для походов по магазинам и так далее. Пока у жителей нет внутренней дисциплины, нет понимания, что от их поведения зависит, как ситуация будет развиваться дальше. Ведь очень многие не соблюдают ограничительные меры, игнорируя даже масочный режим, – посетовал Лещенко.

По мнению бывшего замминистра QR-коды это необходимая мера, а тотальное тестирование не выдержит ни один бюджет.

– QR-коды с технической точки зрения – правильное и очень удобное решение. Не понимаю и не принимаю рассуждений о том, что это ущемление прав и свобод. Люди, которые вакцинировались или переболели, имеют этот код. Возможность поставить прививку была и есть у каждого. Да, вакцина не гарантирует полную защиту от заражения, но сегодня это единственный надежный способ защитить себя от тяжелых последствий ковида, выжить. Тотальное тестирование – замечательное решение, но можем ли мы это себе позволить? Подумайте, справка действует три дня, стоит в среднем около 1 тысячи рублей. На 1 миллион жителей получается по 1 млрд каждые три дня. Ни один бюджет этого не выдержит. А кроме того, дело же не только в финансовых затратах, но и в возможностях лабораторий. Как форма проверки, тестирование хорошая технология, подталкивающая к вакцинации, но не заменяющая вакцинацию. Изоляция, как способ исключить заражение, тоже правильное решение, но полностью отрешиться от внешнего мира, как показывает опыт, практически невозможно, – подчеркнул Владимир Лещенко.

Также, Владимир Лещенко считает, что в Алтайском крае развернута абсолютно разрушительная антипрививочная кампания и что с этим делать он не знает.

– До достижения коллективного иммунитета нам пока далеко. Многих людей к вакцинации подтолкнули введенные ограничения, другие пока думают, у кого-то есть медицинские ограничения. Но стоит признать, что в большинстве случаев призыв вакцинироваться просто игнорируется. Более того, разворачивается абсолютно разрушительная антипрививочная кампания. Как убеждать этих людей? Честно говоря, не знаю. Я из-за ковида потерял родных и близких, мне этого хватило, чтобы понять всю серьезность и опасность происходящего. Как бы пафосно не звучало, но вакцина – это шанс выжить. Не для одного, а для десятков и тысяч людей. Ежедневно мы теряем более тысячи людей по стране, десятки жизней в Алтайском крае. Но нет, находятся «проповедники», которые будут плевать на все, запугивать и приводить абсурдные доводы против прививок. Я с пониманием отношусь к пациентам, у которых есть противопоказания к прививке, в этом случае медики готовы быть рядом, работодатель должен создать соответствующие условия труда, но ведь большинство желающих получить медотвод на самом деле не имеют никаких для него причин, – делает вывод заслуженный врач.

По мнению Лещенко “обязательная вакцинация уже не раз спасала население планеты от чумы, оспы и других страшных болезней. Но в то время, когда бушевали эти болезни, было другое время, другая ментальность. Понимаете, дело же не в радикальности мер, мы все должны понять, что включиться в борьбу с вирусом нужно всем. Это общая беда, и соответственно усилия по борьбе с ней должны быть общими. Сейчас только об одном можно просить население – минимизировать нагрузку на здравоохранение, сохраняя здоровье через вакцинацию и самоизоляцию. Хотелось бы, чтобы население края услышало”.

rubtsovskmv.ru