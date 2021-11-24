Рубцовск: В Рубцовске состоится премьера рок-оперы «Юнона и Авось» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: bravo.rubtsovsk.org

С 4 по 5 декабря в Рубцовске пройдет премьера музыкального спектакля “Юнона и Авось”. Это стало возможным благодаря поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта “Творческие люди” национального проекта “Культура”, сообщает управление культуры, спорта и молодежной политики.

На премьеру приглашаются все желающие. Для входа необходимо наличие QR-кода.

Справка: “Постановка музыкального спектакля “Юнона и Авось” – инновационный социально-культурный проект, направленный на привлечение молодых людей для активного участия в культурно-массовой и общественной жизни нашего города.



rubtsovskmv.ru