Рубцовск: Юные фигуристы Рубцовска показали своё мастерство | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото yandex.ru

21 ноября в краевой столице прошли соревнования по фигурному катанию. В них приняли участие спортсмены из разных регионов России, в том числе были все школы фигурного катания Барнаула, Новокузнецка и Бийска.

Спортсмены Рубцовска приняли участие в состязаниях по разрядам “Новичок” и “Юный фигурист”. В команду наших ребят вошло 12 человек, а всего по этим разрядам состязались 80 спортсменов. В нелёгкой борьбе юные дарования нашего города показали своё мастерство и заняли следующие места:

номинация “Новичок” – 3 место – Полина Клипова.

– 3 место – Полина Клипова. номинация “Юный фигурист” – 2 место – Александр Бондаренко, Максим Сбоев; 6 место – Ангелина Ефимчук.

– 2 место – Александр Бондаренко, Максим Сбоев;

“Наши ребята выступили достойно в этой конкурентно-трудной борьбе, показали свое мастерство и гордо представили наш город. Все двенадцать наших ребят заняли верхние или средние строчки турнирной таблицы”, – прокомментировал тренер рубцовчан Сергей Груздев.

Фото из архива Сергея Груздева

rubtsovskmv.ru