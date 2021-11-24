ГОРНЯК22 25.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовские спортсмены стали призерами первенства Сибири по рукопашному бою | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
22 часа Ago

Фото: www.altaisport.ru

С 19 по 21 ноября в Новосибирске в Центре спортивной подготовки “Заря” прошло первенство Сибирского Федерального округа по рукопашному бою. Мероприятие собрало более 600 участников из восьми регионов, сообщает “Алтайский спорт”.

Сборную Алтайского края представляли 34 спортсмена из Рубцовска, Барнаула, Бийска, Заринска, Зонального и Советского районов.

По итогам состязаний рубцовские воспитанники Федерации рукопашного боя заняли следующие места:

Возрастная категория 14-15 лет:

• 3-е место – Роман Бахирев (до 75 килограммов)

Возрастная категория 16-17 лет:

• 3-е место – Сергей Рябов (до 80 килограммов)

• 2-е место – Андрей Гайтан (до 50 килограммов).

Трое спортсменов будут представлять Рубцовск на первенстве России, которое состоится в Орле в феврале 2022 года.

rubtsovskmv.ru

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