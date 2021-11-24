ГОРНЯК22 25.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске небольшой снег и гололед: погода на 24 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
22 часа Ago

Фото: profitis-here.info

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 24 ноября, синоптики прогнозируют небольшие снегопады и гололед. А теперь подробнее.

В Алтайском крае преимущественно ожидается прохладная погода, в отдельных районах снег, мокрый снег, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер от южного до юго-западного направления, ночью 7–12 м/с, местами порывы 17–22 м/с, днём 4–9 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура ночью –2…–7 ºС, днём –3…+2 ºС.

В Рубцовске облачно, временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 4–6 м/с, порывы до 9 м/с. Температура будет разниться от –5 до +2ºС.

rubtsovskmv.ru

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