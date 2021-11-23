ГОРНЯК22 23.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске прошли рейды ко Дню памяти жертв ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото Веры Брюхановой / Местное время

Третье воскресенье ноября – Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этот день чтут память погибших в авариях, а сотрудники ГИБДД проводят профилактические рейды и акции, чтобы предотвратить как можно больше трагедий.

По статистике, с января по ноябрь 2021 года на территории Алтайского края произошло 1940 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 203 человека и 2570 получили ранения. Из этой огромной цифры семь погибших были дети до 16 лет, и ещё 359 получили различные травмы и увечья.

В преддверии Дня памяти жертв ДТП в Рубцовске прошла акция «Ангел в дорогу». Проводили её сотрудники ОГИБДД МО МВД России вместе со школьниками, представителями Общественного совета и церкви. 17 ноября акция проходила в гимназии № 11, участие в ней приняли шестиклассники из отряда юных инспекторов правоохранительного класса, которые с малых лет учат Правила дорожного движения и понимают всю важность их неукоснительного соблюдения.

Ребята изготовили из бумаги ангелов, где написали обращения к водителям и пешеходам: «Сбавь скорость!», «Цени жизнь!», «Пешеход, смотри по сторонам!», «Не торопись!», «Соблюдайте ПДД» и другие.

В первой части профилактического мероприятия инспектор по пропаганде ОГИБДД Ксения Морева рассказала ребятам о печальной статистике и основных причинах дорожно-транспортных происшествий. Ведь чаще всего на пешеходных переходах нарушают ПДД именно дети и подростки, которые просто в силу возраста не могут чётко осознать всех последствий нарушения правил.

– Во всём мире ежедневно в ДТП погибают более трёх тысяч человек, и ещё около тысячи получают серьёзные травмы. На территории нашего муниципального отдела за десять месяцев 2021 года зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях погибли девять человек, а пострадали – 159. Самым ярким примером может служить авария на ул. Комсомольской, в которой погиб учащийся школы № 2. Причём подросток переходил улицу по пешеходному переходу, – рассказала Ксения Морева.

Ребятам напомнили, что «зебра», конечно,  даёт человеку преимущества, как и зелёный сигнал светофора. Но, к сожалению, не все водители добросовестно исполняют ПДД. Поэтому пешеход должен приложить все усилия и быть предельно внимательным при переходе проезжей части и не только. Также бывают случае наезда на пешехода на придомовых территориях, когда человек мысленно уже дома в безопасности, и это снижает его внимание. Кроме того, школьникам рекомендовали использовать световозвращающие приспособления на одежде и рюкзаках, но главное – быть внимательными и не отвлекаться.

К акции «Ангел в дорогу» также присоединились протоиерей Михаил Кизюн, секретарь Рубцовской епархии храма, и председатель Общественного совета МО МВД России «Рубцовский» Ольга Устинова. Отец Михаил напомнил слушателям, что жизнь – это великий дар, который необходимо хранить и оберегать.

– В 2017 году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в церковный календарь (месяцеслов) было внесено указание совершать заупокойную молитву обо всех жертвах автомобильных катастроф. Это побуждает всех нас сегодня не только вспомнить безвременно погибших и пострадавших, но задуматься о нашей личной ответственности за свою жизнь и за жизнь ближних. Не торопитесь, соблюдайте правила, тем самым мы сохраним жизнь и здоровье не только себе, но и другим участникам дорожного движения, – подытожил беседу Михаил Кизюн.

В память о погибших в ДТП ребята выпустили белые шары с напутствиями в небо. Затем участники акции направились к пешеходному переходу на ул. Северной, расположенному в районе гимназии. Останавливая проезжающие машины, полицейские и школьники беседовали с водителями, нацеливая их внимание на строгое соблюдение ПДД, а ребята дарили на память ангелов с пожеланием безаварийной езды.

В рамках проведения профилактических мероприятияй сотрудники Госавтоинспекции приглашают всех школьников принять участие в челлендже. Необходимо изготовить поделки в виде ангелов и написать на них обращение к участникам дорожного движения о соблюдении ПДД. Фотографии поделок с указанием фамилии, имени и школы с соответствующим хештегом #АнгелвДорогу, #НеторописьЦениЖизнь рекомендуется разместить в официальных аккаунтах социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм».

Фото Веры БРЮХАНОВОЙ / Местное время

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rubtsovskmv.ru

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