ГОРНЯК22 23.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В России утвердили новый прожиточный минимум и МРОТ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото s13.ru

В России утвердили новый минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Соответствующие поправки к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы внёс президент РФ Владимир Путин, сообщает “Катунь 24”.

Напомним, что на совещании по социальным вопросам президент отметил, что в бюджете сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, однако в связи с ускорившейся инфляцией этого явно недостаточно.

Итак, новые цифры теперь таковы – прожиточный минимум установлен в размере:

  • для трудоспособного населения – 13 793 рубля (12 702 рубля в 2021 году);
  • для пенсионеров – 10 882 рубля (10 022 рубля в 2021 году);
  • для детей — 12 274 рубля (в этом году это показатель составляет 11 303 рубля).

При этом в конце октября Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении МРОТ с 2022 года до 13 617 рублей в месяц. Поправку президента об увеличения МРОТ до 13 890 рублей должен будет рассмотреть комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

rubtsovskmv.ru

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