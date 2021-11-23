Рубцовск: Рубцовчане примут участие в региональном чемпионате «Навыки мудрых» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: pfr.gov.ru

С 24 по 25 ноября в Алтайском крае пройдет открытый региональный чемпионат “Навыки мудрых”, организованный по стандартам WorldSkills. Мероприятие состоится на площадках учебных заведений Барнаула, сообщает Министерство образования и науки региона.

Свои профессиональные навыки продемонстрируют 23 специалиста в возрасте от 50 лет со всего Алтайского края.

Рубцовск в компетенции “Дошкольное образование” представит Светлана Безрукова (МБДОУ “Центр развития ребёнка – детский сад №54 Золотой ключик”). Мастерство преподавания в младших классах покажет Ирина Минакова (Рубцовский педагогический колледж).

Справка: чемпионат «Навыки мудрых» – часть программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills. Программа действует в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы по труду и занятости.

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