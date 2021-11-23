ГОРНЯК22 23.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчане примут участие в региональном чемпионате «Навыки мудрых» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото: pfr.gov.ru

С 24 по 25 ноября в Алтайском крае пройдет открытый региональный чемпионат “Навыки мудрых”, организованный по стандартам WorldSkills. Мероприятие состоится на площадках учебных заведений Барнаула, сообщает Министерство образования и науки региона.

Свои профессиональные навыки продемонстрируют 23 специалиста в возрасте от 50 лет со всего Алтайского края.

Рубцовск в компетенции “Дошкольное образование” представит Светлана Безрукова (МБДОУ “Центр развития ребёнка – детский сад №54 Золотой ключик”). Мастерство преподавания в младших классах покажет Ирина Минакова (Рубцовский педагогический колледж).

Справка: чемпионат «Навыки мудрых» – часть программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills. Программа действует в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы по труду и занятости.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: В Рубцовске прошли рейды ко Дню памяти жертв ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске прошли рейды ко Дню памяти жертв ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото Веры Брюхановой / Местное время Третье воскресенье ноября – Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этот день чтут...
Рубцовск: В Рубцовске прошли рейды ко Дню памяти жертв ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске прошли рейды ко Дню памяти жертв ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото Веры Брюхановой / Местное время Третье воскресенье ноября – Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этот день чтут...
Рубцовск: В России утвердили новый прожиточный минимум и МРОТ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В России утвердили новый прожиточный минимум и МРОТ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото s13.ru В России утвердили новый минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Соответствующие поправки к проекту федерального бюджета на...
Рубцовск: Более 2000 алиментщиков Алтайского края не ушли от ответственности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Более 2000 алиментщиков Алтайского края не ушли от ответственности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото r37.fssp.gov.ru Контроль за выплатой алиментов стоит в приоритете у сотрудников службы судебных приставов. Средства на содержание ребёнка – прямое...
Рубцовск: Более 2000 алиментщиков Алтайского края не ушли от ответственности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Более 2000 алиментщиков Алтайского края не ушли от ответственности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото r37.fssp.gov.ru Контроль за выплатой алиментов стоит в приоритете у сотрудников службы судебных приставов. Средства на содержание ребёнка – прямое...
Рубцовск: «Спроси губернатора»: почти три тысячи вопросов поступило на прямую линию с Виктором Томенко | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: «Спроси губернатора»: почти три тысячи вопросов поступило на прямую линию с Виктором Томенко | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
23 ноября в Алтайском крае пройдёт прямая линия с губернатором региона Виктором Томенко. На сегодняшний день зарегистрировано 2830 сообщений и...

Читать по теме:

ВТОПЕ: