Рубцовск: Более 2000 алиментщиков Алтайского края не ушли от ответственности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Контроль за выплатой алиментов стоит в приоритете у сотрудников службы судебных приставов. Средства на содержание ребёнка – прямое обеспечение его будущего. Согласно статистике, в Алтайском крае с января по ноябрь 2021 года к административной ответственности привлечены 2085 злостных неплательщиков. Об этом пишет пресс-служба регионального УФССП.

“Осознав ответственность по алиментным обязательствам перед своими детьми, 730 должников приступили к ежемесячной оплате алиментов, устроившись на работу, или обратившись в центры занятости населения для поиска подходящей работы. Ещё 953 родителя к уплате алиментов не приступили, в связи с чем были привлечены к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ”, – добавляют в ведомстве.

Что же грозит тем родителям, которые уклонятся от выплат на несовершеннолетних детей? Выбор большой, санкция предусматривает наказание в виде:

исправительных работ;

принудительных работ;

арест на срок до трех месяцев;

лишение свободы на срок до одного года.

Всего за текущий год 75% детей Алтайского края восстановили свои алиментные права. Было взыскано более 455 миллионов рублей.

rubtsovskmv.ru