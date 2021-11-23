ГОРНЯК22 23.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Более 2000 алиментщиков Алтайского края не ушли от ответственности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото r37.fssp.gov.ru

Контроль за выплатой алиментов стоит в приоритете у сотрудников службы судебных приставов. Средства на содержание ребёнка – прямое обеспечение его будущего. Согласно статистике, в Алтайском крае с января по ноябрь 2021 года к административной ответственности привлечены 2085 злостных неплательщиков. Об этом пишет пресс-служба регионального УФССП.

“Осознав ответственность по алиментным обязательствам перед своими детьми, 730 должников приступили к ежемесячной оплате алиментов, устроившись на работу, или обратившись в центры занятости населения для поиска подходящей работы. Ещё 953 родителя к уплате алиментов не приступили, в связи с чем были привлечены к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ”, – добавляют в ведомстве.

Что же грозит тем родителям, которые уклонятся от выплат на несовершеннолетних детей? Выбор большой, санкция предусматривает наказание в виде:

  • исправительных работ;
  • принудительных работ;
  • арест на срок до трех месяцев;
  • лишение свободы на срок до одного года.

Всего за текущий год 75% детей Алтайского края восстановили свои алиментные права. Было взыскано более 455 миллионов рублей.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: В Рубцовске прошли рейды ко Дню памяти жертв ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске прошли рейды ко Дню памяти жертв ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото Веры Брюхановой / Местное время Третье воскресенье ноября – Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этот день чтут...
Рубцовск: В Рубцовске прошли рейды ко Дню памяти жертв ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске прошли рейды ко Дню памяти жертв ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото Веры Брюхановой / Местное время Третье воскресенье ноября – Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этот день чтут...
Рубцовск: В России утвердили новый прожиточный минимум и МРОТ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В России утвердили новый прожиточный минимум и МРОТ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото s13.ru В России утвердили новый минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Соответствующие поправки к проекту федерального бюджета на...
Рубцовск: Рубцовчане примут участие в региональном чемпионате «Навыки мудрых» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчане примут участие в региональном чемпионате «Навыки мудрых» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото: pfr.gov.ru С 24 по 25 ноября в Алтайском крае пройдет открытый региональный чемпионат “Навыки мудрых”, организованный по стандартам WorldSkills....
Рубцовск: Более 2000 алиментщиков Алтайского края не ушли от ответственности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Более 2000 алиментщиков Алтайского края не ушли от ответственности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото r37.fssp.gov.ru Контроль за выплатой алиментов стоит в приоритете у сотрудников службы судебных приставов. Средства на содержание ребёнка – прямое...
Рубцовск: «Спроси губернатора»: почти три тысячи вопросов поступило на прямую линию с Виктором Томенко | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: «Спроси губернатора»: почти три тысячи вопросов поступило на прямую линию с Виктором Томенко | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
23 ноября в Алтайском крае пройдёт прямая линия с губернатором региона Виктором Томенко. На сегодняшний день зарегистрировано 2830 сообщений и...

Читать по теме:

ВТОПЕ: