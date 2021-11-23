ГОРНЯК22 23.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд детей до 16 лет | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото: thesib.ru

Проезд для детей от 7 до 16 лет хотят сделать бесплатным. Такое предложение выдвинул комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Нину Останину.

Согласно действующему законодательству, сейчас такая возможность есть только у детей до семи лет.

Подобный проект уже вносили в Госдуму в мае текущего года. Однако, пояснила политик, он получил отрицательный отзыв правительства и был отклонен.

“Мы не хотим терять этот закон, поэтому на бюджет следующего, уже 2023 года, мы будем предлагать поправки. Мы запросим регионы о расходах, потому что в части этой статистики, к сожалению, закон не проработан. Если вносить, то делать это полноценно. И наш комитет хочет выступить инициатором разработки нового законопроекта с этой же идеей, с этим же названием, но с учетом юридических отработок с регионами”, – отметила Останина.

Депутат выразила уверенность, что губернаторы откликнутся на соответствующую инициативу.

rubtsovskmv.ru

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