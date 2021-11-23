Рубцовск: «Спроси губернатора»: почти три тысячи вопросов поступило на прямую линию с Виктором Томенко | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

23 ноября в Алтайском крае пройдёт прямая линия с губернатором региона Виктором Томенко. На сегодняшний день зарегистрировано 2830 сообщений и вопросов от жителей нашего региона. Об этом пишет “Алтапресс” со ссылкой на неофициальный Telegram-канал краевого правительства.

Напомним, что приём вопросов губернатору начался 10 ноября. По информации на 22 ноября самыми распространёнными стали вопросы о ЖКХ, здравоохранении и социальном обслуживании. Также жителей Алтайского края интересуют транспортные вопросы, ремонт дорог, благоустройство, образование, сельское хозяйство и строительство.

Задать свой вопрос ещё не поздно, для этого есть два способа:

написать на сайт tomenko.alregn.ru. Главное – у автора вопроса обязательно должна быть учетная запись на Едином портале государственных услуг;

позвонить на номер телефона горячей линии: 8-800-302-33-21. Колл-центр, развернутый на базе ЦУР Алтайского края, будет работать по будням с 9:00 до 18:00.

Трансляция прямой линии будет вестись на телеканалах “Катунь 24”, “ОТР”, “Россия 24” и “ТОЛК”.

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