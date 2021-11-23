ГОРНЯК22 23.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Новогоднюю елку в Алтайском крае перенесли в онлайн-формат | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото: 1zoom.ru

Большая часть праздничных событий на Новый год состоится в дистанционном формате. Подобное практикуют не впервые – в прошлом году праздник также перенесли в режим онлайн.

Так пройдут интерактивное онлайн-представление «Мир в ожидании чудес», онлайн-экскурсии «Новогоднее путешествие вокруг света», профильная смена «Выше елки», дистанционный проект «Ремесло под Рождество», краевая олимпиада «Новогодний лабиринт», мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и живописи для детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает Министерство образования и науки региона.

С 18 декабря 2021 по 11 января следующего года на интернет-площадках будет доступен проект «Алтайская елка – 2022». Детей ждут веселые конкурсы, новогоднее путешествие, викторины и встреча с Дедом Морозом.

Также ученики начальных классов Алтайского края получат губернаторские подарки. Их начнут вручать с 13 декабря 2021 года.

Справка: организаторами праздничных новогодних мероприятий выступили Алтайский краевой детский экологический центр, Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», Алтайский краевой дворец творчества детей и молодёжи, «Кванториум.22», «IT-куб» (структурное подразделение Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования имени Олега Львова), а также 7 опорных образовательных центров Алтайского края, расположенных в Рубцовске, Заринске, Камне-на-Оби, Славгороде, Алейске, Змеиногорске и Бийске.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: В Рубцовске прошли рейды ко Дню памяти жертв ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске прошли рейды ко Дню памяти жертв ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото Веры Брюхановой / Местное время Третье воскресенье ноября – Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этот день чтут...
Рубцовск: В Рубцовске прошли рейды ко Дню памяти жертв ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске прошли рейды ко Дню памяти жертв ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото Веры Брюхановой / Местное время Третье воскресенье ноября – Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этот день чтут...
Рубцовск: Рубцовчане примут участие в региональном чемпионате «Навыки мудрых» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчане примут участие в региональном чемпионате «Навыки мудрых» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото: pfr.gov.ru С 24 по 25 ноября в Алтайском крае пройдет открытый региональный чемпионат “Навыки мудрых”, организованный по стандартам WorldSkills....
Рубцовск: В России утвердили новый прожиточный минимум и МРОТ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В России утвердили новый прожиточный минимум и МРОТ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото s13.ru В России утвердили новый минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Соответствующие поправки к проекту федерального бюджета на...
Рубцовск: Более 2000 алиментщиков Алтайского края не ушли от ответственности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Более 2000 алиментщиков Алтайского края не ушли от ответственности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото r37.fssp.gov.ru Контроль за выплатой алиментов стоит в приоритете у сотрудников службы судебных приставов. Средства на содержание ребёнка – прямое...
Рубцовск: Более 2000 алиментщиков Алтайского края не ушли от ответственности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Более 2000 алиментщиков Алтайского края не ушли от ответственности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото r37.fssp.gov.ru Контроль за выплатой алиментов стоит в приоритете у сотрудников службы судебных приставов. Средства на содержание ребёнка – прямое...

Читать по теме:

ВТОПЕ: