ГОРНЯК22 23.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Нарушал, нарушаю и буду нарушать: в Рубцовске подвели итоги автомобильных рейдов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото: pbs.twimg.com

В течение всей прошедшей недели, с 15 по 21 ноября в Рубцовске проходили различные профилактические мероприятия от ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”. С завершением недели были подведены итоги всех рейдов.

Так, по итогам профилактического мероприятия “Пешеход в приоритете” было выявлено 27 нарушений ПДД РФ пешеходами, а также 7 нарушений водителями правил проезда пешеходных переходов.

19 ноября в Рубцовске прошёл рейд “Ребенок – главный пассажир”. По итогам мероприятия инспекторами ОГИБДД задержано 5 водителей, нарушивших правила перевозки несовершеннолетних пассажиров. Наказание за это – штраф на водителя в размере 3000 рублей.

20 ноября было проведено профилактическое мероприятие “Встречная полоса”.В итоге к административной ответственности привлекли двух водителей за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

“Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX , должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка”, – напоминают в рубцовской Госавтоинспекции.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: В Рубцовске прошли рейды ко Дню памяти жертв ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске прошли рейды ко Дню памяти жертв ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото Веры Брюхановой / Местное время Третье воскресенье ноября – Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этот день чтут...
Рубцовск: В Рубцовске прошли рейды ко Дню памяти жертв ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске прошли рейды ко Дню памяти жертв ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото Веры Брюхановой / Местное время Третье воскресенье ноября – Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этот день чтут...
Рубцовск: В России утвердили новый прожиточный минимум и МРОТ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В России утвердили новый прожиточный минимум и МРОТ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото s13.ru В России утвердили новый минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Соответствующие поправки к проекту федерального бюджета на...
Рубцовск: Рубцовчане примут участие в региональном чемпионате «Навыки мудрых» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчане примут участие в региональном чемпионате «Навыки мудрых» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото: pfr.gov.ru С 24 по 25 ноября в Алтайском крае пройдет открытый региональный чемпионат “Навыки мудрых”, организованный по стандартам WorldSkills....
Рубцовск: Более 2000 алиментщиков Алтайского края не ушли от ответственности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Более 2000 алиментщиков Алтайского края не ушли от ответственности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото r37.fssp.gov.ru Контроль за выплатой алиментов стоит в приоритете у сотрудников службы судебных приставов. Средства на содержание ребёнка – прямое...
Рубцовск: Более 2000 алиментщиков Алтайского края не ушли от ответственности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Более 2000 алиментщиков Алтайского края не ушли от ответственности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото r37.fssp.gov.ru Контроль за выплатой алиментов стоит в приоритете у сотрудников службы судебных приставов. Средства на содержание ребёнка – прямое...

Читать по теме:

ВТОПЕ: