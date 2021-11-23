Рубцовск: Нарушал, нарушаю и буду нарушать: в Рубцовске подвели итоги автомобильных рейдов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В течение всей прошедшей недели, с 15 по 21 ноября в Рубцовске проходили различные профилактические мероприятия от ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”. С завершением недели были подведены итоги всех рейдов.

Так, по итогам профилактического мероприятия “Пешеход в приоритете” было выявлено 27 нарушений ПДД РФ пешеходами, а также 7 нарушений водителями правил проезда пешеходных переходов.

19 ноября в Рубцовске прошёл рейд “Ребенок – главный пассажир”. По итогам мероприятия инспекторами ОГИБДД задержано 5 водителей, нарушивших правила перевозки несовершеннолетних пассажиров. Наказание за это – штраф на водителя в размере 3000 рублей.

20 ноября было проведено профилактическое мероприятие “Встречная полоса”.В итоге к административной ответственности привлекли двух водителей за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

“Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX , должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка”, – напоминают в рубцовской Госавтоинспекции.

rubtsovskmv.ru