ГОРНЯК22 23.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В МФЦ Алтайского края работает виртуальный консультант | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото: www.istockphoto.com

Виртуальный помощник был запущен в МФЦ с сентября текущего года. За это время список “должностных обязанностей” ИИ Алины значительно расширился. Теперь она может не только консультировать по востребованным услугам, но также записывать граждан на прием без помощи оператора.

Для этого нужно попросить виртуального консультанта о предварительной записи. Лучше заранее приготовить бумагу, ручку или любой гаджет, куда можно записать данные для активации талона.

Онлайн-помощник осуществляет запись в центры “Мои документы” во всех городах и в ряде районов края. К концу ноября в этот список войдут все филиалы МФЦ Алтайского края, сообщает Министерство социальной защиты.

“Мы практически завершили внедрение виртуального консультанта на “горячую линию”. Изначально Алина консультировала позвонивших по самым востребованным услугам, а в ноябре мы ввели предварительную запись с помощью робота. С 20 ноября виртуальный консультант начнет работать и на нашем сайте в чате на главной странице”, – отметила Юлия Прокоп, начальник центра телефонного обслуживания МФЦ Алтайского края.

rubtsovskmv.ru

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