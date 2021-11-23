ГОРНЯК22 23.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: «Доверяй, но проверяй»: рубцовчанки поверили мошенникам и остались без денег | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото: bryansknovosti.ru

На что только не идут мошенники, чтобы выманить деньги у доверчивых людей. Несмотря на все предпринимаемые меры, рубцовчане снова и снова становятся жертвами обмана.

Так, 44-летней жительнице нашего города позвонил на сотовый неизвестный мужчина, который представился сотрудником полиции. По его словам, на имя рубцовчанки пытались оформить кредит мошенники, и им уже одобрили заём в 400 тысяч рублей. И конечно, для “спасения” своих денег нужно получить эту сумму первой и перевести на “безопасный” счёт.

По информации настоящих сотрудников рубцовской полиции, потерпевшая не раз слышала о такой схеме выманивания денег. Но настойчивости обманщиков можно только позавидовать – они не переставали звонить, и женщина всё же поверила и согласилась сделать так, как ей сказали. Оформила кредит и отправила 385 тысяч на указанный номер в онлайн приложении. И, конечно, потеряла все деньги.

Ещё одна рубцовчанка стала жертвой мошенников в социальной сети “Одноклассники”. Как сообщает пресс-служба МО МВД России “Рубцовский”, неизвестное лицо взломало страницу родственницы 62-летней женщины и предложило получить 25 тысяч рублей в рамках программы “Пандемия” в качестве компенсации за перенесенное заболевание. Потерпевшая, думая что общается с родственницей, в переписке сообщила данные своей банковской карты, с которой обманщики списали 13 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции осуществляют оперативно-следственные мероприятия по установлению виновных лиц. Горожан предупреждают о звонках мошенников и просят быть бдительными самим и обезопасить своих пожилых родственников и знакомых.

rubtsovskmv.ru

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