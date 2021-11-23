Рубцовск: Юное дарование | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Евгения Астанина/Местное время

17 ноября в Детской художественной школе состоялась выставка работ одной из учениц – Екатерины Талаевой. Живописные работы юной художницы оценили по достоинству как преподаватели и учащиеся школы, так и рядовые зрители.

Свою экспозицию Екатерина назвала «Хорошее настроение», и совсем не случайно – картины художницы вызывают исключительно положительные эмоции. На выставке были представлены работы летнего пленэра и за три последних месяца. Основной жанр произведений – пейзаж. Как признается сама Екатерина, работать в этом направлении живописи ей нравится больше всего.

– Много интересных деталей, которые мне нравится прорисовывать, – объясняет художница.

Тяга к изобразительному искусству проявилась у девочки еще в раннем детстве. В пять лет мама привела дочку в художественную школу в группу «Малышок». В свои четырнадцать Екатерина продемонстрировала на выставке владение акварелью, гуашью и акрилом. Работы, размещенные в экспозиции, юная художница выполняла не только кистью и мастихином, но также пальцами и губкой.

С открытием персональной выставки свою ученицу поздравил преподаватель Родион Гуменюк. Он отметил высокие способности воспитанницы школы, ее талант и уровень мастерства.

– Каждая работа Кати передает эмоции. Разная манера исполнения – от грозной, дождевой погоды, до ясного солнца. Очень хорошо, что она пробует другие техники и развивается в разных направлениях. На выставке видно, каких успехов она достигла за три года, – с гордостью отмечает Родион Леонидович.

В завершение выставки директор школы Юлия Васильевна Шнайберг вручила юной художнице грамоту за творческие достижения, сказав напутственные слова:

– Екатерина – это пример работоспособности, целеустремленности, энтузиазма и самоотдачи. Надеемся, что ты и дальше будешь совершенствовать свои способности, и мы сможем получить удовольствие от твоих успехов.

За подготовку ученицы в персональной выставке был награжден педагог и организатор Родион Леонидович Гуменюк. Также благодарственное письмо вручили Елене Юрьевне за достойное воспитание дочери.

Мама поделилась своими впечатлениями от персональной выставки:

– С одной стороны, я очень горжусь дочерью. С другой – вижу, что сейчас открылись новые горизонты. Работы предстоит еще очень много. Нужно двигаться, чтобы не пропали вдохновение и интерес. Будем стараться и профессионально расти дальше!

Выставка «Хорошее настроение» продлится до 30 ноября. Вход свободный.

Фото: Евгения Астанина/Местное время и из семейного архива

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