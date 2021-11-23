Рубцовск: Житель Рубцовска порубил топором чужой автомобиль | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: screenshot видео со страницы «Инцидент Рубцовск» ВКонтакте

Каждый автовладелец, оставляя вечером на парковке свой автомобиль, утром рассчитывает на то, что ночь пройдет без происшествий. Но, к сожалению, территория у дома создает лишь иллюзию безопасности.

Ночью 21 ноября в Рубцовске по адресу улица Осипенко, 144 неизвестный повредил припаркованный автомобиль. Подбежав к машине, несколько раз ударил по лобовому стеклу топором и поспешил скрыться в темноте. Хоть злоумышленник и старался действовать быстро, но его успели запечатлеть камеры видеонаблюдения. Опубликованы эти кадры были на странице паблика «Инцидент Рубцовск» в социальной сети ВКонтакте.

О мотивах хулигана не сообщается. Была ли это случайная «акция» либо же очередное противостояние за место у дома – неизвестно. Как неизвестна и личность мужчины. Теперь его разыскивают по подозрению в умышленной порче чужого имущества.

«Всех, кто опознал данного гражданина или знает о его местонахождении, просьба сообщить в сообщения сообщества», — попросили помощи у горожан пострадавшие.

rubtsovskmv.ru