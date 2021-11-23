ГОРНЯК22 23.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчане стали призёрами международного кинофестиваля в Московской области | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото: vk.com/teatrjavoronki

20 ноября в Московской области проводился VI кинофестиваль «Магия кино», где одним из победителей стал фильм «Последний лист», снятый в городе Рубцовске. Почётное жюри, председателем которого является кинорежиссёр Егор Кончаловский, наградило картину дипломом в номинации «За освещение тем добра и милосердия».

Фестиваль «Магия кино» призван подарить молодым режиссерам возможность проявить себя, продемонстрировать свои работы на площадках, которые предоставляет фестиваль и получить комментарии и советы от членов жюри.

На гала-концерте, где проводилось вручение наград, было также показано видеообращение съемочной группы из Рубцовска. Фильм «Последний лист», принявший участие в международном фестивале, был снят в 2020 году. Вся съёмочная группа — рубцовчане, руководитель проекта Алексей Гаськов. Главные роли сыграли действующие и бывшие актёры молодёжного театра «Экспресс» и студентка АГУ.

Картина теперь хранится в фонде театрального центра «Жаворонки», и будет демонстрироваться на тематических вечерах, наряду с другими работами победителей. 

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: В Рубцовске прошли рейды ко Дню памяти жертв ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске прошли рейды ко Дню памяти жертв ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото Веры Брюхановой / Местное время Третье воскресенье ноября – Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этот день чтут...
Рубцовск: В Рубцовске прошли рейды ко Дню памяти жертв ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске прошли рейды ко Дню памяти жертв ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото Веры Брюхановой / Местное время Третье воскресенье ноября – Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этот день чтут...
Рубцовск: Рубцовчане примут участие в региональном чемпионате «Навыки мудрых» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчане примут участие в региональном чемпионате «Навыки мудрых» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото: pfr.gov.ru С 24 по 25 ноября в Алтайском крае пройдет открытый региональный чемпионат “Навыки мудрых”, организованный по стандартам WorldSkills....
Рубцовск: В России утвердили новый прожиточный минимум и МРОТ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В России утвердили новый прожиточный минимум и МРОТ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото s13.ru В России утвердили новый минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Соответствующие поправки к проекту федерального бюджета на...
Рубцовск: Более 2000 алиментщиков Алтайского края не ушли от ответственности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Более 2000 алиментщиков Алтайского края не ушли от ответственности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото r37.fssp.gov.ru Контроль за выплатой алиментов стоит в приоритете у сотрудников службы судебных приставов. Средства на содержание ребёнка – прямое...
Рубцовск: Более 2000 алиментщиков Алтайского края не ушли от ответственности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Более 2000 алиментщиков Алтайского края не ушли от ответственности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото r37.fssp.gov.ru Контроль за выплатой алиментов стоит в приоритете у сотрудников службы судебных приставов. Средства на содержание ребёнка – прямое...

Читать по теме:

ВТОПЕ: