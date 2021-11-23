Рубцовск: Рубцовчане стали призёрами международного кинофестиваля в Московской области | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: vk.com/teatrjavoronki

20 ноября в Московской области проводился VI кинофестиваль «Магия кино», где одним из победителей стал фильм «Последний лист», снятый в городе Рубцовске. Почётное жюри, председателем которого является кинорежиссёр Егор Кончаловский, наградило картину дипломом в номинации «За освещение тем добра и милосердия».

Фестиваль «Магия кино» призван подарить молодым режиссерам возможность проявить себя, продемонстрировать свои работы на площадках, которые предоставляет фестиваль и получить комментарии и советы от членов жюри.

На гала-концерте, где проводилось вручение наград, было также показано видеообращение съемочной группы из Рубцовска. Фильм «Последний лист», принявший участие в международном фестивале, был снят в 2020 году. Вся съёмочная группа — рубцовчане, руководитель проекта Алексей Гаськов. Главные роли сыграли действующие и бывшие актёры молодёжного театра «Экспресс» и студентка АГУ.

Картина теперь хранится в фонде театрального центра «Жаворонки», и будет демонстрироваться на тематических вечерах, наряду с другими работами победителей.

rubtsovskmv.ru