Рубцовск: Шторм продолжается: погода на 23 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 23 ноября, продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное из-за сильного ветра и обильных снегопадов.

В Алтайском крае на большей части территории снег, местами сильный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы. Усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с. Во второй половине дня ожидается потепление и осадки в виде снега с дождём.

В Рубцовске сегодня пасмурно, снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-10 м/с, порывы до 18 м/с. Температура будет колебаться от -1…+3°С. Днем пасмурно, возможны мокрый снег, дождь.

Несмотря на сложные погодные условия, движение транспорта по дорогам региона осуществляется бесперебойно.

“На дорогах регионального и межмуниципального значения перерывов в движении автотранспортных средств не зарегистрировано”, – сообщает пресс-служба “Алтайавтодора”.

22 ноября с 16:20 “Казахавтодор” ограничил движение для всех видов транспорта (кроме легкового) на автомобильной дороге “Усть-Каменогорск-Шемонаиха- граница РФ” км 105-123 (г.Шемонаиха – до границы РФ).

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