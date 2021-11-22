ГОРНЯК22 22.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае на 22 и 23 ноября объявлено штормовое предупреждение | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото из открытых источников/Интернет

В Алтайском крае на 22 и 23 ноября объявлено штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют шквалистый ветер и сильные осадки.

На большей части региона ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами метели, гололедные явления, налипание мокрого снега. На дорогах – сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер южный 12-17 м/с, местами порывы 18-23 м/с, местами в южных и восточных районах порывы 25-30 м/с.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю призывают соблюдать меры предосторожности и советуют переждать непогоду в капитальном строении. Спасатели напоминают, что нельзя оставлять открытыми окна в доме, квартире или на балконе. На улице лучше не находиться под деревьями, рекламные щиты желательно обходить. Нельзя прятаться от ветра у стен домов. Автомобиль лучше всего загнать в гараж или парковать подальше от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

“При штормовом ветре часто происходят порывы воздушных линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток”, – отмечают в пресс-службе ведомства.

Кроме того, спасатели подчеркивают, что водителям следует быть очень осмотрительными и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, состоянию дорожного покрытия и видимости.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8(3852)65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы: 101.

rubtsovskmv.ru

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