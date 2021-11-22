ГОРНЯК22 22.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовск придут потепление, ветер, дожди и снегопады: прогноз погоды на неделю | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото из открытых источников/Интернет

В Рубцовске наступающая неделя – с 22 по 28 ноября – принесет с собой сильный, а временами ураганный ветер, потепление и обильные осадки в виде дождя и снега. К выходным синоптики прогнозируют похолодание и возвращение морозной погоды. А теперь подробнее.

22 ноября в Рубцовске ночью малооблачно, без осадков. Ветер южный, 7-9 м/с, порывы до 16 м/с. Температура -3…-5°С. Днем переменная облачность, возможен мокрый снег. Ветер южный с переходом на юго-западный, 8-10 м/с, порывы до 19 м/с. Температура -1…+1°С.

23 ноября в Рубцовске ночью переменная облачность, возможен снег. Ветер юго-западный с переходом на южный, 7-9 м/с, порывы до 16 м/с. Температура -1…-3°С. Днем пасмурно, возможны мокрый снег, дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный, 8-10 м/с, порывы до 18 м/с. Температура -1…+1°С.

24 ноября в Рубцовске ночью пасмурно, возможен слабый снег с дождем. Ветер юго-западный, 4-7 м/с, порывы до 14 м/с. Температура -1…+1°С. Днем переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на южный, 3-6 м/с, порывы до 11 м/с. Температура -1…-3°С.

25 ноября в Рубцовске ночью пасмурно, возможен снег с дождем, на дорогах гололедица. Ветер южный, 6-8 м/с, порывы до 15 м/с. Температура -1…+1°С. Днем пасмурно, возможны дождь, снег. Ветер южный с переходом на юго-западный, 8-10 м/с, порывы до 20 м/с. Температура +1…+3°С.

26 ноября в Рубцовске ночью пасмурно, возможны дождь, снег. Ветер западный, 3-6 м/с, порывы до 14 м/с. Температура -4…-7°С, в утренние часы до -11°С. Днем пасмурно, возможен небольшой снег. Ветер западный с переходом на юго-западный, 3-5 м/с, порывы до 9 м/с. Температура -9…-11°С, вечером -13°С.

27 ноября в Рубцовске ночью переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на южный, 3-5 м/с, порывы до 10 м/с. Температура -13…-15°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер 6-8 м/с, порывы до 14 м/с. Температура -8…-10°С.

28 ноября в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный, 6-8 м/с, порывы до 16 м/с. Температура -8…-10°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер юго-западный, 5-7 м/с, порывы до 15 м/с. Температура -7…-9°С, вечером -11°С.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: В Алтайском крае на 22 и 23 ноября объявлено штормовое предупреждение | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае на 22 и 23 ноября объявлено штормовое предупреждение | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago
Фото из открытых источников/Интернет В Алтайском крае на 22 и 23 ноября объявлено штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют шквалистый ветер и...
Рубцовск: Праздничная лихорадка: поставки «самых новогодних фруктов» выросли в несколько раз | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Праздничная лихорадка: поставки «самых новогодних фруктов» выросли в несколько раз | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 дня Ago
Фото vk.com В преддверии празднования Нового года в магазинах появляется всё больше праздничных товаров: шарики, гирлянды, пиротехника и многое другое....
Рубцовск: Алтайские студенты вышли в финал Всероссийского конкурса «Твой ход» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Алтайские студенты вышли в финал Всероссийского конкурса «Твой ход» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 дня Ago
Фото ogti.osu.ru По всей стране завершились полуфиналы студенческого конкурса «Твой ход». До заключительного этапа – финала – дошли в общей...
Рубцовск: Рубцовчанам предлагают написать письмо Деду Морозу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчанам предлагают написать письмо Деду Морозу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 дня Ago
Фото educaltai.ru В преддверии Нового года студенты Алтайского государственного университета вновь запустили акцию “Письмо Деду Морозу АлтГУ”. Принять участие в...
Рубцовск: Льготная ипотека от Россельхозбанка на Алтае теперь доступна семьям с одним ребенком | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Льготная ипотека от Россельхозбанка на Алтае теперь доступна семьям с одним ребенком | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 дня Ago
Семьи с детьми из Алтайского края и Республики Алтай теперь могут приобрести комфортное жилье на оптимальных условиях. В Россельхозбанке стал...

Читать по теме:

ВТОПЕ: