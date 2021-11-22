Рубцовск: В Рубцовск придут потепление, ветер, дожди и снегопады: прогноз погоды на неделю | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Рубцовске наступающая неделя – с 22 по 28 ноября – принесет с собой сильный, а временами ураганный ветер, потепление и обильные осадки в виде дождя и снега. К выходным синоптики прогнозируют похолодание и возвращение морозной погоды. А теперь подробнее.

22 ноября в Рубцовске ночью малооблачно, без осадков. Ветер южный, 7-9 м/с, порывы до 16 м/с. Температура -3…-5°С. Днем переменная облачность, возможен мокрый снег. Ветер южный с переходом на юго-западный, 8-10 м/с, порывы до 19 м/с. Температура -1…+1°С.

23 ноября в Рубцовске ночью переменная облачность, возможен снег. Ветер юго-западный с переходом на южный, 7-9 м/с, порывы до 16 м/с. Температура -1…-3°С. Днем пасмурно, возможны мокрый снег, дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный, 8-10 м/с, порывы до 18 м/с. Температура -1…+1°С.

24 ноября в Рубцовске ночью пасмурно, возможен слабый снег с дождем. Ветер юго-западный, 4-7 м/с, порывы до 14 м/с. Температура -1…+1°С. Днем переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на южный, 3-6 м/с, порывы до 11 м/с. Температура -1…-3°С.

25 ноября в Рубцовске ночью пасмурно, возможен снег с дождем, на дорогах гололедица. Ветер южный, 6-8 м/с, порывы до 15 м/с. Температура -1…+1°С. Днем пасмурно, возможны дождь, снег. Ветер южный с переходом на юго-западный, 8-10 м/с, порывы до 20 м/с. Температура +1…+3°С.

26 ноября в Рубцовске ночью пасмурно, возможны дождь, снег. Ветер западный, 3-6 м/с, порывы до 14 м/с. Температура -4…-7°С, в утренние часы до -11°С. Днем пасмурно, возможен небольшой снег. Ветер западный с переходом на юго-западный, 3-5 м/с, порывы до 9 м/с. Температура -9…-11°С, вечером -13°С.

27 ноября в Рубцовске ночью переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на южный, 3-5 м/с, порывы до 10 м/с. Температура -13…-15°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер 6-8 м/с, порывы до 14 м/с. Температура -8…-10°С.

28 ноября в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный, 6-8 м/с, порывы до 16 м/с. Температура -8…-10°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер юго-западный, 5-7 м/с, порывы до 15 м/с. Температура -7…-9°С, вечером -11°С.

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