ГОРНЯК22 22.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В России пройдет #БумБатл – акция по сбору макулатуры | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

В России с 5 по 20 декабря пройдет #БумБатл – акция по сбору макулатуры. Как сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края, это будет уже во второй раз.

#БумБатл состоится в рамках поддержки национального проекта «Экология». В соответствии с нацпроектом, к 2024 году на переработку должно направляться не менее 60% твердых коммунальных отходов (ТКО). Самая ценная и пригодная для переработки фракция – бумага – составляет сегодня пятую часть в общем потоке ТКО.

Цель акции – максимальное вовлечение подрастающего поколения в движение по сбору макулатуры для последующей переработки, популяризация осознанного потребления и раздельного сбора отходов.

В прошлом году в акции #Бумбатл приняли участие более 385 000 школьников из 67 регионов России. Тогда за две недели они собрали свыше 600 тонн макулатуры.

Как заявляют организаторы, в 2021 году #БумБатл должен стать по-настоящему семейной акцией, объединив участников самого юного возраста и взрослого поколения. По итогам акции будут определены самые результативные школы, вузы и компании страны.

В основе акции #БумБатл – не просто соревнование по количеству сдаваемого бумажного сырья, но и запуск челленджа в социальных сетях Instagram или TikTok за возможность лично пообщаться с кумирами школьников.

Акция проводится в рамках инициатив нацпроекта «Экология» АНО «Национальные приоритеты», при непосредственной поддержке Минприроды России, Минпросвещения России. Подробности участия в акции можно найти на сайте бумбатл.рф. Здесь же представлен список амбассадоров, аккаунты которых нужно будет отмечать в постах вместе с хештегами #бумбатл и #нацпроектэкология.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru

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