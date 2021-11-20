Рубцовск: Алтайские студенты вышли в финал Всероссийского конкурса «Твой ход» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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По всей стране завершились полуфиналы студенческого конкурса «Твой ход». До заключительного этапа – финала – дошли в общей сложности 1000 студентов из 76 регионов России. В их числе 49 представителей Алтайского края.

Как сообщает официальный сайт правительства края, в Сочи отправятся студенты из шести вузов. Это Алтайский государственный педагогический университет, Алтайский государственный университет и его филиал – Рубцовский институт, Алтайский государственный аграрный университет, Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина, Алтайский государственный медицинский университет, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова.

Финал конкурса пройдет 27-29 ноября. По его итогам будут названы 200 победителей. Они получат премии в размере 1 000 000 рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Справка: Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.

rubtsovskmv.ru