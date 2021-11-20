Рубцовск: Праздничная лихорадка: поставки «самых новогодних фруктов» выросли в несколько раз | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В преддверии празднования Нового года в магазинах появляется всё больше праздничных товаров: шарики, гирлянды, пиротехника и многое другое. Но мало кто из россиян представляет Новый год без мандаринов.

С января по ноябрь 2021 года в Сибирском Федеральном округе задекларировали ввоз 9,3 тысяч тонн мандаринов из-за границы. Общая стоимость составила 5,6 миллиона долларов США. Это в два раза больше аналогичного периода прошлого года по весу и на 42,8% больше по стоимости. Об этом пишет пресс-служба Сибирского таможенного управления

“Основная часть мандаринов поставлялась из Абхазии (54% общего физического объема поставок) и Турции (26%). При этом по сравнению с январем-октябрем прошлого года импорт абхазских мандаринов в физическом объеме вырос в 6,2 раза, турецких – на 36,1%”, – добавляют специалисты ведомства.

Самые новогодние фрукты также импортировались из Марокко (8%), Египта (6,4%), Пакистана (2,9%), Южной Африки (2,2%) и Аргентины (0,5%). При этом по сравнению с 2020 годом выросли поставки марокканских (на 46,8%), пакистанских (в 2,3 раза) и южноафриканских (в 1,7 раза) мандаринов, снизился ввоз мандаринов из Египта (на 16,5%) и Аргентины (на 6,7%).

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