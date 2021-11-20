Рубцовск: Рубцовчанам предлагают написать письмо Деду Морозу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото educaltai.ru

В преддверии Нового года студенты Алтайского государственного университета вновь запустили акцию “Письмо Деду Морозу АлтГУ”. Принять участие в мероприятии и вспомнить детство могут учащиеся одиннадцатых классов всех школ Алтайского края. Об этом информирует Министерство образования и науки региона.

Акция стартовала 18 ноября – в День рождения Деда Мороза, и продлится до 15 декабря. Это уже второе подобное мероприятия, которое проводит АлтГУ. Главная задача акции – поощрение талантливой молодёжи.

“Школьникам предлагается написать Деду Морозу АлтГУ о своих успехах в учебе, олимпиадном движении, спорте или творчестве, рассказать о своих планах и мечтах, связанных с получением профессии и подтвердить свои достижения фотографиями дипломов, грамот и сертификатов”, – уточняют организаторы.

К участию приглашаются выпускники школ – участники региональных и федеральных проектов, олимпиад, научно-исследовательских конференций и конкурсов. Одиннадцатиклассникам нужно подписаться на группу “Школьник АлтГУ” в соцсети ВКонтакте и до 15 декабря заполнить на официальном сайте акции форму письма, прикрепив к нему не более трех документов, свидетельствующих о своих достижениях.

В завершении мероприятия все авторы писем получат открытки от Деда Мороза АлтГУ. Победителям вручат брендированный подарок с символикой опорного вуза. В этом году призы достанутся и школам, чьи воспитанники напишут больше всех писем главному зимнему волшебнику.

rubtsovskmv.ru