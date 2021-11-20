Рубцовск: Алтайских школьников научат разрабатывать игры | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: мымолодые.рф

Новый этап Всероссийского проекта «Урок цифры» пройдет с 22 ноября по 12 декабря. Он будет посвящен разработке игр.

Как сообщает пресс-служба Минцифры края, с помощью специального тренажера школьники младших классов смогут сконструировать персонажей, попробуют себя в роли художников и аниматоров. Учащиеся 5-8 классов перевоплотятся в гейм-дизайнеров, маркетологов, тестировщиков. Старшеклассникам предстоит стать самыми настоящими продюсерами игр – они узнают о различных жанрах игровых проектов, платформах, этапах разработки, а также наймут собственную команду для создания игры с нуля.

Открытые уроки проведут министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов и руководители структурных подразделений ведомства.

Мероприятие организовано автономной некоммерческой организацией «Цифровая экономика», при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Министерства просвещения России, а также ведущих российских IT-компаний.

Справка: проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Занятия на тематических тренажерах проекта проводятся в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп: учащихся младшей, средней и старшей школы. Методические материалы уроков остаются в доступе на сайте проекта и охватывают широкий круг тематик: алгоритмы, кодирование, командная разработка, безопасность в Интернете, управление проектами, искусственный интеллект, машинное обучение, персональные помощники, сети и облачные технологии, большие данные, беспилотный транспорт, нейросети и коммуникации, приватность в цифровом мире.

rubtsovskmv.ru