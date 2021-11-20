ГОРНЯК22 20.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Более 3200 жителей Алтайского края проверили свои знания географии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago

14 ноября в России и за рубежом прошла ежегодная международная просветительская акция “Географический диктант”. Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края – в нашем регионе было организовано 40 площадок, где диктант написали более 3200 человек. Еще в прошлом году число участников было в два раза меньше.

Для тех, кто не успел проверить свои знания географии России или хочет попытаться сделать это снова, есть возможность принять участие в онлайн-версии акции: тестирование останется доступным до 14:00 24 ноября. Пройти его можно в любой момент неограниченное количество раз, регистрация не требуется.

“Оценка уровня географической грамотности не является главной задачей акции. Она носит просветительский характер и нацелена на популяризацию географических знаний, а также повышение интереса к науке и национальному наследию”, – отмечают в Русском географическом обществе, которое выступает бессменным организатором диктанта.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru

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