Рубцовск: Рубцовчанку, скрывавшуюся за границей десять лет, приговорили к сроку за сбыт героина | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Эта история началась в 2010 году, когда тринадцать жителей Рубцовска объединились в организованную группу, сбывавшую героин на территории Алтайского края. По указанию организаторов группы, женщина приобретала наркотики, хранила их по месту жительства в Рубцовске, фасовала и передавала соучастникам для дальнейшего сбыта. Кроме того, наркодилерша получала от соучастников деньги, чтобы закупать новые партии героина для продажи.

Деятельность группы в 2011 году была пресечена сотрудниками полиции, после чего рубцовчанка скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем была объявлена в межгосударственный розыск. В 2014 году все члены рубцовского «наркокартеля» за совершенные преступления были приговорены Алтайским краевым судом к длительным срокам лишения свободы.

В 2020 году благодаря грамотной работе сотрудников Следственной части Главного следственного Управления ГУ МВД России по Алтайскому краю местонахождение женщины было установлено на территории другого иностранного государства, а в 2021 году «беглянка» была осуждена по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в особо крупном размере» и приговорена к шести годам лишения свободы. Приговор Рубцовского городского суда вступил в законную силу.

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