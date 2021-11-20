Рубцовск: Юные рубцовчане нарисовали правила охраны труда | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Рубцовске завершился муниципальный этап регионального конкурса детского рисунка “Охрана труда глазами детей”. Как сообщает городское Управление культуры, спорта и молодёжной политики, в мероприятии приняли участие 106 ребят, которые были распределены на три возрастные категории. Организаторами конкурса стали Управление образования города Рубцовска и Детская художественная школа.

“Конкурс проводился с целью привлечения внимания общественности к проблемам производственного травматизма и его профилактике (начиная с дошкольного образования), формирования осознанного отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья, воспитания у детей и подростков уважительного отношения к труду и охране труда”, – добавляют организаторы.

15 ноября были подведены итоги мероприятия и определись победители. Компетентное жюри распределили места следующим образом:

Возрастная категория от 3 до 6 лет: диплом 1 степени – Иван Авраменко, Елена Барило, Анна Звонова, Глеб Черкасов, Алиса Мясищева, Марьяна Решетняк; диплом 2 степени – Екатерина Шубина, Арина Голубых, Валерия Колесникова, Лилия Мокрослоева, Виктория Харченко; диплом 3 степени – Кира Корнеева.

Возрастная категория с 7 до 9 лет (включительно): диплом 2 степени – Валерия Кулешова, Анастасия Крын.

Возрастная категория от 10 до 15 лет: диплом 1 степени – Альбина Стадник, Даниил Бесов; диплом 2 степени – Варвара Третьякова.



Как сообщают организаторы, работы победителей уже направлены в Управление Алтайского края по труду и занятости населения. Там работы юных рубцовчан будут представлены на краевом этапе конкурса. Посмотреть все творения ребят можно на сайте детской художественной школы.

rubtsovskmv.ru