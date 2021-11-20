ГОРНЯК22 20.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае пока не принято решение о запрете новогодних копоративов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago

Фото: hrhelpline.ru

В Алтайском крае пока не принято окончательного решения о запрете проведения новогодних корпоративов. В настоящее время в регионе только обсуждается предложение управления Роспотребнадзора о введении дополнительных ограничительных меры по предупреждению распространения COVID-19.

В числе таких мер есть запрет организации и проведения любых праздничных корпоративных мероприятий, новогодних банкетов, детских праздников на период с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года. Однако окончательное решение – поддержать или не поддержать предложение Роспотребнадзора об усилении ограничений – будет принимать губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Распространенная ранее в некоторых региональных СМИ о запрете новогодних кооперативов не соответствует действительности.

Ранее министр культуры Алтайского края Елена Безрукова сообщила об отмене губернаторских елок из-за сложной эпидемиологической ситуации.

rubtsovskmv.ru

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