ГОРНЯК22 20.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В российских магазинах предложили ввести электронные ценники | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago

Фото: stom-mag.ru

Бумажные ценники в магазинах могут заменить на электронные. Такое предложение выдвинул председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин. По его словам, это нужно сделать для того, чтобы покупатели не сталкивались с несоответствием стоимости товара на полках с указанным в кассовом чеке.

Причем обнаружить такое нарушение способен далеко не каждый. Из-за этого часто происходит путаница.

“Только продвинутый и толковый покупатель сможет заметить и сообщить в Роспотребнадзор. После этого представители ведомства оштрафуют торговый объект за нарушение прав потребителей. Печальнее всего то, что коммерсанты называют внимательных покупателей экстремистами, которые якобы подрывают торговую деятельность. Устранить проблему можно навсегда, если внедрить электронные ценники во всех магазинах: как в продуктовых, так и в вещевых”, – пояснил эксперт в беседе с “Вечерней Москвой”.

Также Корягин предложил создать приложение по отслеживанию динамики цен в режиме онлайн. Исходя из этого, пользователь мог бы сам выбирать, в каком магазине выгоднее закупиться.

Специалист считает, что подобное нововведение может появиться в ближайшие два года.

rubtsovskmv.ru

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