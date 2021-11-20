Рубцовск: Как жители Рубцовска могут купить дрова дешевле и что происходит с углем? | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В текущем году в Рубцовске, как и во всем Алтайском крае, стоимость топлива существенно возросла и отопительный сезон уже ударил по кошельку горожан. Дело в том, что стоимость дров за год выросла почти на 60%, угля – как минимум на 30%. В среднем цена на колотые дрова с доставкой колеблется в пределах 2200 – 3200 рублей за кубометр – это почти на 1000 рублей дороже, чем в прошлом году. Местные жители обвиняют предпринимателей, продающих природное топливо, в сговоре и жадности, а последние объясняют рост цен увеличением затрат.

Но, как сообщили в Министерстве природы региона, рачительные хозяева, которые не готовы переплачивать за комфорт, могут неплохо сэкономить на заготовке топлива на зиму. Так, в соответствии с краевым законом №87-ЗС жители региона могут получить льготную древесину для собственных нужд – один раз в год 8 кубометров. Для этого нужно подать заявление в администрацию муниципалитета до 1 июля года, предшествующего заготовке. Дождавшись своей очереди, уже заготовленную льготную древесину долготьем ( т.е. целыми бревнами) можно купить в лесничестве или у арендатора лесного участка за 600 рублей за кубометр.

Также можно заготовить дрова самостоятельно на том участке, который определит лесное предприятие. В этом случае кубометр дров обойдётся в среднем 47 рублей. При этом расходы по самостоятельной заготовке, транспортировке, распиловке и колке покупатель берет на себя. Если не хочется ждать в очереди, то можно обратиться для покупки дров долготьем напрямую в лесничество или к арендатору лесного участка. Но за сэкономленное время придётся доплатить – цена за кубометр при этом будет составлять 1100-1200 рублей. Найти адреса и контакты лесных предприятий края можно здесь. В этом случае расходы на подготовку дров и транспортировку также лягут на плечи покупателя.

Еще одной проблемой для рубцовчан в текущем отопительном сезоне стал уголь, вернее его отсутствие. В редакцию «Местного времени» регулярно поступают жалобы горожан на нехватку твердого топлива. Угля, который раньше по доступной цене привозили из Кемеровской области и Казахстана, теперь почти нет в свободной продаже. Например, цена топлива марки ДР еще в июне текущего года начиналась от 1500 рублей за тонну, к октябрю его стоимость значительно повысилась и теперь начинается от 2600 рублей. Уголь ДПК за это же время подорожал с 2200 рублей за тонну до 3400 рублей. В среднем наблюдается увеличение на 60 %.

Рост цен на твердое топливо объясняется многими факторами. Из-за высокого спроса за рубежом, в частности в Европе и Китае, добывающие предприятия подняли стоимость угля. Угольные разрезы Кузбасса развернули потоки на запад, где готовы платить больше, а почти весь казахский уголь начали отправлять в Китай – жители Поднебесной также значительно подняли закупочные цены. Подобная ситуация произошла с древесиной, сельскохозяйственными культурами и металлом, причем его подорожание потянуло за собой рост цен на запасные части для техники тех же угольных разрезов. Нельзя не отметить еще один фактор – рост налога на добычу полезных ископаемых. Также, на цену существенно влияет и стоимость доставки угля по железной дороге из Кемеровской области до Рубцовска. По сравнению с летним периодом она выросла в два раза – с 700 до 1400 рублей за тонну. В совокупности все это привело к резкому подорожанию сырья.

Ситуация с нехваткой угля усугубляется еще и тем, что в Алтайском крае действуют предельные тарифы, которые нельзя превышать или изменять чаще, чем раз в год. Согласно решению регионального Управления по государственному регулированию цен и тарифов № 59 от 10 апреля 2019 года для Рубцовска и Рубцовского района предельная цена на уголь марок Д, ДГ, СС классов ПК, ПКО, КО, О, ОМ установлена в размере 3564 рублей.

В сложившейся ситуации очевидно, что что вопрос с регулированием цен на уголь нужно решать на уровне государства, как сейчас происходит в нефтяной сфере. Чтобы сдержать рост цен на бензин, в 2019 году в России ввели демпферный механизм, который призван сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке. Когда экспортные цены на нефть высокие, государство доплачивает нефтяным компаниям, чтобы они не повышали стоимости бензина и дизтоплива внутри страны. Подобный механизм необходимо вводить и в угольной сфере – после введения субсидирования для угольных разрезов ситуация должна выправиться.

Что касается Рубцовска, то кроме вышеперечисленных факторов дефицит угля в городе зачастую связан с проблемами конкретных поставщиков. В этом случае можно обратиться к другому продавцу. Публикуем контакты предпринимателей, занимающихся продажей твердого топлива.

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