ГОРНЯК22 20.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске продолжается антинаркотическая операция «Дети России» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago

Фото: МО МВД России «Рубцовский»

Второй этап оперативно-профилактической операции “Дети России–2021” стартовал в Рубцовске. Мероприятие носит межведомственный характер, в нём принимают участие не только сотрудники полиции, но и специалисты учреждений образования, культуры и здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД России “Рубцовский”.

Главная задача всех мероприятий – пропаганда здорового образа жизни и формирование у ребят негативного отношения к употреблению наркотиков. В рамках операции в городе проходят рейды, проводятся встречи с детьми и подростками. Например, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России посетили гимназию № 3, где провели со школьниками  беседу по предупреждению наркомании среди несовершеннолетних.

“Врио начальника ОКОН подполковник полиции Евгений Карпенко предупредил школьников о печальных последствиях первой пробы запрещенных веществ, опираясь на реальные примеры. Евгений Дмитриевич рассказал также о возникновении наркотической зависимости и о том, как негативно наркотики влияют на организм человека в целом”, – сообщает пресс-служба ведомства.

Особое внимание было уделено современным способам вовлечения подростков в преступную деятельность посредством сети Интернет. Сотрудник полиции напомнил школьникам о наступлении уголовной и административной ответственности несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков, а также разъяснил такие понятия права как “незаконный сбыт”, “незаконное хранение без цели сбыта” и “незаконная перевозка”.

rubtsovskmv.ru

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